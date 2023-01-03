Новогодние подарки для детишек в больнице

Каждый взрослый знает, каким ожиданием светятся глаза детишек накануне Нового года, с каким волнением и надеждой на чудо засыпают они в предновогоднюю ночь под Рождество! Даже те, кто совсем не верит в чудеса, украдкой с надеждой заглядывает под елочку.

А представьте себе, как ждали подарков детишки, вынужденные по состоянию здоровья оставаться в эти дни в больнице!

Хорошо, что взрослые об этом подумали!



С новым годом и Рождеством поздравил маленьких пациентов Детской инфекционной клинической больницы председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев.

Подарки от Сахамина Милановича персонал больницы вручил детям, которые выписались и отправились домой 30 и 31 декабря.



17 коробок с новогодними подарками детям в рамках благотворительной акции «Коробка храбрости» – с игрушками и канцтоварами от сторонников партии «Единая Россия» — привезли накануне Нового года сотрудники компании «Саханефтегазсбыт».

Так что маленькие пациенты Детской инфекционной клинической больницы вплоть до Рождества при выписке из больницы будут получать подарки Деда Мороза.



