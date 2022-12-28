28.12.2022
19:03
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Общество

Новогодние подарки детям участника спецоперации от главы Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил
новогодние желания детей участника специальной военной операции –
четырёхлетнего Тихона и девятилетней Киры.

«Новый год – любимый праздник детворы, они все ждут новогоднее волшебство и
много подарков. И очень важно, чтобы дети участников специальной военной
операции чувствовали наше внимание и поддержку», – сказал Айсен Николаев.

Отец семейства в сентябре был мобилизован в зону СВО, сейчас находится на
передовой. Дома возвращения отца с нетерпением ждут.

В начале декабря на «Ёлке желаний» Айсен Николаев снял шарик с именем
Тихона, который мечтал о говорящем динозавре. Старшей сестре Тихона, Кире,
которая занимается музыкой, глава подарил музыкальный инструмент калимба.
Мама Тихона рассказала, что сын давно мечтал именно о говорящем динозавре,
целый год просил подарить такую игрушку. «Узнала, что проводится такая
добрая акция и написала заявку на портале госуслуг. Наконец-то заветная
мечта сына сбылась. У нас очень хорошие дети. Дочка учится в третьем классе,
занимается вокалом и очень обрадовалась музыкальному инструменту. Спасибо,
Айсен Сергеевич, что подарили детям радость и новогоднее настроение!», –
сказала мама.

Напомним, что открытку с новогодним желанием Тихона Айсен Николаев снял с
новогодней елки в Кремле в рамках Всероссийской благотворительной акции
«Ёлка желаний».

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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