Новогодние подарки детям участника спецоперации от главы Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил

новогодние желания детей участника специальной военной операции –

четырёхлетнего Тихона и девятилетней Киры.

«Новый год – любимый праздник детворы, они все ждут новогоднее волшебство и

много подарков. И очень важно, чтобы дети участников специальной военной

операции чувствовали наше внимание и поддержку», – сказал Айсен Николаев.

Отец семейства в сентябре был мобилизован в зону СВО, сейчас находится на

передовой. Дома возвращения отца с нетерпением ждут.

В начале декабря на «Ёлке желаний» Айсен Николаев снял шарик с именем

Тихона, который мечтал о говорящем динозавре. Старшей сестре Тихона, Кире,

которая занимается музыкой, глава подарил музыкальный инструмент калимба.

Мама Тихона рассказала, что сын давно мечтал именно о говорящем динозавре,

целый год просил подарить такую игрушку. «Узнала, что проводится такая

добрая акция и написала заявку на портале госуслуг. Наконец-то заветная

мечта сына сбылась. У нас очень хорошие дети. Дочка учится в третьем классе,

занимается вокалом и очень обрадовалась музыкальному инструменту. Спасибо,

Айсен Сергеевич, что подарили детям радость и новогоднее настроение!», –

сказала мама.

Напомним, что открытку с новогодним желанием Тихона Айсен Николаев снял с

новогодней елки в Кремле в рамках Всероссийской благотворительной акции

«Ёлка желаний».