Новогодние каникулы: дорожные полицейские выявили 3351 нарушений

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

С 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции проведены профилактические рейды по выявлению нарушений, связанных с управлением автомобилей в состоянии опьянения, выявлению водителей нарушающих правила перевозки детей и допускающих другие нарушения ПДД РФ. Несмотря на то, что информация о проведении рейда широко анонсировалась в средствах массовой информации, дорожные полицейские выявили 3351 нарушений со стороны проигнорировавших предупреждение водителей: 94 – за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст.12.8 КоАП РФ); 6 – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, которыми решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.264.1 УК РФ, 19 — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ст.12.26 КоАП РФ), 147 – за управление транспортными средствами не имея на то права, то есть без водительского удостоверения (ст.12.7 КоАП РФ).

В период с 1 по 8 января на дорогах республики зарегистрировано 6 дорожно – транспортных происшествия, в результате которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок.

В г.Якутске 5 января около 13 часов дня по ул.Ярославского возле дома №22 водитель автомобиля марки “Тойота Премио” совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травму ноги.

В Алданском районе 6 января на 716-м километре федеральной дороги “Лена” около 20:30 вечера водитель автомобиля “Хонда Партнер” при проезде перекрестки неравнозначных дорог, не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, в результате совершил столкновение с автомашиной “Тойота Королла Филдер”. В результате автоаварии пострадали водитель и пассажир автомобиля “Хонда”, а также трое пассажиров автомашины “Королла”.

Во избежание аварийных ситуаций и во время сильного тумана, местами снегопада, метели Госавтоинспекция республики настоятельно рекомендует водителям транспортных средств неукоснительно соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров, быть внимательными на дорогах. Неблагоприятные погодные условия значительно осложняют дорожную обстановку, затрудняя движение транспортных средств. На дорогах возможно образование наката, снежной пыли после большегрузов. Особую бдительность и внимательность стоит проявить при движении по федеральным и региональным автомобильным дорогам!

Госавтоинспекция республики призывает водителей уделять особое внимание перевозке несовершеннолетних. Необходимо помнить, что перевозить ребенка в машине следует только в детском удерживающем устройстве, пристегнутом ремнями безопасности. Пешеходам следует переходить проезжую часть с максимальной осторожностью, предварительно убедившись, что транспортные средства остановились и уступают вам дорогу.

В темное время суток используйте на одежде, на рюкзаках световозвращающие элементы, которые помогут обозначить вас на дороге.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо в максимально короткие сроки сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – по мобильному телефону следует набрать номер 112. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части Госавтоинспекции региона: 127, 8(4112)-35-22-22.

Берегите себя и своих близких! Будьте взаимовежливы друг другу!

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)