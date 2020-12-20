Новогодние истории в краеведческом

Все началось с того, что жительница Якутск Кока Петровна Самсонова принесла в дар краеведческому музею уникальную по нынешним временам коллекцию. 345 значков!

О советской фалеристике повествует Якутский госмузей им Ярославского в Инстаграм: «В 70-80-е годы коллекционирование значков было особым пластом культуры. Их продавали во всех советских киосках. Фалеристы (так называют коллекционеров значков), как правило, встречались по выходным на самостоятельно организованных мини-выставках, обменивались своими экспонатами, выкупали желаемые экземпляры. Большинство значков, выпущенных миллионными тиражами, изготавливали из алюминия. Выпускались значки, посвященные различным событиям и любимым праздникам населения».

В коллекции обнаружилось чудо — 19 значков с новогодней тематикой: