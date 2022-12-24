Новогодние и рождественские гадания: притягиваем любовь и деньги

Новогодняя и рождественская ночь считается самым лучшим временем, когда можно гадать. В это время во Вселенную усиливается огромный всплеск энергии. И есть возможность узнать свою судьбу.

Самый лучший период для гаданий с 25 декабря по 7 января. Есть вероятность, что можно получить правдивые ответы. Это прекрасный момент новогодней ночи. А действенные методы помогут узнать о дальнейшей судьбе.

Как погадать на судьбу?

Для гаданий следует выбрать тёмное время суток. Нужно определиться, какие должны быть вопросы. Их написать на небольшом отдельном листе, его сложить пополам и положить в мешочек. Содержимое нужно хорошо перетряхнуть. Потом сформулировать вопрос и вытащить первый попавший листок с мешочка. По полученному ответу можно понять, что ожидает человека в дальнейшей судьбе.

Как узнать будущее?

Поможет прояснить картину будущего времени капля воска. Для этого нужно взять большую ёмкость и налить в неё воды. Восковую свечу следует зажечь и посмотреть, как она разгорится. Свечу переворачивают над водой и дают стечь каплям воска. Когда они хорошо застынут, можно по рисунку прочитать результат. Для этого следует человеку прислушиваться к своей интуиции.

Как погадать на суженого?

По традиции в рождественскую и новогоднюю ночь все девушки мечтают узнать о скором замужестве. Но чтобы понять, когда предстоит судьбоносная встреча, нужно погадать. Для этого подойдёт современный метод гадания. Нужно набрать любой номер в телефоне и послушать, кто возьмёт трубку. Если ответила женщина – встреча предстоит нескоро. Мужской голос в трубке – скоро в жизни произойдёт судьбоносная встреча.

Но чтобы точно узнать о дате встречи, нужно проявить всю свою внимательность. Рано утром на Рождество нужно выйти на улицу. Если первого увидеть мужчину, можно рассчитывать на счастье. Если первой навстречу идёт девушка, то в жизнь может вмешаться разлучница. Пожилой мужчина сулит долгие семейные отношения. Пожилая женщина – в отношения будут вмешиваться посторонние люди.

Простое гадание

Это весёлое гадание, которое дает возможность погадать прямо по телефону. Следует мысленно задать вопрос, а потом позвонить по любому номеру. Если услышали в трубки «алло», то желание не сбудется. Если на другом конце провода прозвучало утвердительное «да» — можно приготовиться к тому, что исполнение желания не за горами.

Также существует много разных гаданий, которые стоит проводить в новогоднее и рождественское время. Правдивые ответы дают книги. У них можно найти правильные подсказки и точные ответы на вопросы.