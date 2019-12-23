Новогодние чудеса для юных пианистов Алданского района

В преддверии Нового года настоящим чудом для юных пианистов детских школ искусств Алданского района стал подарок от Министерства культуры Республики Саха (Якутия) в виде восьми пианино «Михаил Глинка»!

8 инструментов высокого класса стоимостью около полумиллиона каждое были доставлены большегрузными автомобилями из Санкт-Петербурга. Поставщик ООО «Нева Саунд» очень ответственно отнеслось к выполнению контракта. Перевозчики бережно подошли к делу. Ведь к таким гигантам — музыкальным инструментам весом около четырехсот килограммов нужен деликатный подход. В дни поставки в республике, в том числе и в Алданском районе резко похолодало. Но благодаря слаженной работе Министерства культуры РС (Я), Ресурсно-проектного центра РС (Я) и директоров ДШИ на местах, работа была выполнена качественно. Каждый инструмент доставлен получателям в срок.

В Алданской, Нижнекуранахской и Томмотской школах искусств по классу фортепиано обучается 116 юных пианистов. Также уроки общего фортепиано получают учащиеся хореографического и вокального отделений. Юные дарования показывают высокие результаты на конкурсах районного, республиканского, всероссийского и международного уровней.

Ни для кого не секрет, когда ребенок начинает играть на хорошем инструменте, он получает совершенно другое удовольствие и другой опыт от игры на нем. И хотя пианино ещё не настроены, ученики и родители уже познакомились с новыми инструментами, которые радостно поблескивают, отражая счастливые лица учеников. Кто знает, а может быть в этих отражениях будущие великие музыканты. Ведь с появлением новых инструментов у нас появляются и новые возможности.

Отличительной особенностью пианино «Михаил Глинка» является то, что в основе его производства лежит инновационный европейский подход к отбору и обработке материалов, сборке и интонировке будущих инструментов. Все эти факторы вкупе позволили создать инструмент, превосходящий по качеству современные модели среднеценового сегмента.

Поставки пианино осуществляются в рамках совместной программы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства культуры РФ по оснащению детских школ искусств отечественными музыкальными инструментами. Госконтрактом от 14 октября 2019 год предусмотрена поставка 75 пианино в 25 детских школ искусств Якутии.

Администрация МО «Алданский район», Управление культуры и искусства Алданского района, коллективы Алданской, Нижнекуранахской и Томмотской детских школ искусствискренне благодарят Министерство культуры и духовности РС (Я) в лице министра Юрия Степановича Куприянова, коллектив ГБУ РС (Я) «Ресурсно-проектный центр» в лице директора Михаила Михайловича Донского и заместителя директора Леонида Семеновича Кима за принятое решение и четкую координацию действия для получения долгожданных и столь необходимых республике инструментов. Неравнодушие этих руководителей, их радение за эстетическое воспитание подрастающего поколения помогают обществу осознать важность наследия музыкальной культуры и классических традиций.