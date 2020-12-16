Новогодние чудеса для Губинского округа начались

15 декабря в морозное туманное утро состоялась акция «Новогоднее чудо» для детских садов №24 «Сардаана», №27 «Кораблик», №29 «Золотая рыбка», №77 «Сказка», №85 «Золотой ключик», ЦРР д/с №26 «Кустук» Губинского округа.

Дед Мороз с оленем побывал в каждом дворе детского сада, осмотрел снежные окрестности, новогоднее оформление.

Ребята с восторгом наблюдали из окон и приветствовали долгожданного гостя. Накануне воспитанники детских садов написали письма дедушке Морозу о своих самых заветных желаниях. Воспитатели передали письма Дедушке Морозу, очень верим, что все сбудется.

Сколько восторга и счастья было подарено этим утром!

В такое непростое для всех время именно такие радостные события дают больше положительных впечатлений и веры в прекрасное будущее. Видеть непередаваемые эмоции, счастливые глаза детей отдельное счастье, поэтому мы очень рады, что совместными усилиями всех заинтересованных взрослых удалось создать атмосферу сказки и волшебства.

Управа Губинского округа выражает благодарность социальным партнерам — народному депутату Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Марие Николаевне Христофоровой и депутату Якутской городской Думы Владиславу Михайловичу Дмитриеву за оказанную поддержку в реализации новогодней акции для детей.

Всех поздравляем с наступающим Новым годом, желаем крепкого здоровья и пусть будет больше чудес!

Управа Губинского округа