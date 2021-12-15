Новогодние акции ЕР в регионах

Партия присоединилась к всероссийской акции «Елка желаний»

Активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры, добровольцы поздравят врачей и сотрудников «ковидных госпиталей», их пациентов, ветеранов, детей, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе селекторного совещания с региональными отделениями, которое прошло в ЦИК партии 14 декабря. Он отметил, что в медучреждениях продолжается работа по спасению жизней, которая идет без выходных и праздничных дней.

«Мы не можем и не должны забывать о них. Наша задача — сделать так, чтобы Новый год не прошел мимо них, чтобы они вместе со всей страной ощутили этот праздник», — сказал он.

Акции пройдут в нескольких форматах.

«Первый — украшение приемных покоев в «красных зонах» и ковидных колл-центров. К этой работе прошу наших депутатов подключиться лично. Второй формат — передача праздничных продуктовых наборов медикам, работающим в ковид-госпиталях, а также наборов со сладостями их детям. Третий формат — акция «Новый год во дворе» — внешнее украшение больниц, больничных дворов под окнами ковидных палат, организация выступлений артистов, постановок», — рассказал он.

Кроме того, 24 декабря партия совместно с «Волонтерами Победы» запустит традиционную акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой десятки тысяч фронтовиков получат новогодние подарки и знаки внимания.

«Надо найти время и силы для того, чтобы устроить праздник тем, кто в силу сложившихся обстоятельств не может его устроить себе сам», — сказал секретарь Генсовета партии.

Глава комиссии Генерального совета «Единой России» по вопросам здравоохранения, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко поблагодарил волонтеров и партию за ту помощь, которую они оказывают медикам во время пандемии.

«Мы много говорим и предпринимаем действий по профилактике выгорания врачей и медсестер, которые работают в условиях сверхнагрузки. Иногда они не могут черпать ту поддержку, которую обычно получают в семьях от близких, и это сильно снижает эмоциональный фон врачей. Именно поэтому я уверен, что те подарки и новогодние инициативы, которые будут реализованы силами партии и волонтеров в ковидных госпиталях, повысят уровень серотонина у сотрудников. А серотонин — это гормон счастья», — сказал он.

По его словам, нужно пользоваться шансом делать людей счастливее. «Если есть возможность сделать нас немножко счастливее, если есть возможность напомнить о нашем труде близким, детям в виде тех сладких подарков, которые многие не смогут в новогоднюю ночь вручить лично, — это очень важная и неоценимая история», — указал Денис Проценко.

В свою очередь, председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке Елена Шмелева отметила, что в рамках предновогодних мероприятий важно не забывать ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества.

«Для них очень важно общение, важно оставаться в условиях пандемии вместе с нами. Эти мероприятия дадут большому количеству людей радость общения, востребованность и дружность», — рассказала она.

Андрей Турчак также дал старт акции «Елка желаний» и первым снял шары с елки, установленной в Центральном исполкоме. Секретарь Генсовета «Единой России» исполнит мечты 16-летнего Ильи Матюшенцева из Татарстана, 17-летней Ольги Романовской из Псковской области и 4-летней Веры Морозовой из Санкт-Петербурга — она хочет получить на Новый год куклу.

Андрей Турчак добавил, что шары на елке постоянно обновляются.

«Вся «Единая Россия» будет участвовать в акции. И объявим конкурс среди региональных отделений — на самое большое количество выполненных желаний», — сказал он.

«Сегодня я принял участие в акции «Елка желаний». С праздничного дерева в Исполкоме партии я взял шар с желанием ребенка. Очень добрая и нужная традиция. Каждый житель Якутии может под Новый год принести частичку праздника ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В открытке, которую я взял с ёлки, оказалось письмо ребенка, пожелавшего конструктор Lego. Будет исполнено!», — рассказал Петр ШАМАЕВ, министр по делам по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Как отметила вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, такие акции позволяют детям поверить в то, что мечты исполняются.

«Важно дарить надежду и уверенность в том, что мечты могут сбываться. Новогодние праздники делают каждого из нас ребенком. Это помогает как-то по-другому взглянуть на все, что происходит. Я верю, что мы справимся со всеми вызовами. У нас дружная и сильная команда», — заключила она.