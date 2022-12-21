Новогодние акции для потребителей ГУП ЖКХ

ГУП «ЖКХ РС (Я)» проводит традиционные предновогодние акции для своих потребителей.

Акция «Прощеные дни» действует на всей территории присутствия ГУП «ЖКХ РС (Я)» и продлится до 30 декабря. В период акции задолженность за потребленные коммунальные ресурсы можно закрыть без пеней.

Традиционный розыгрыш призов и сертификатов среди добросовестных плательщиков. Итоги будут подведены в 16:00 30 декабря 2022 г.в участках филиала «Коммунтеплосбыт».*В акции участвуют абоненты, проживающие в зоне обслуживания ГУП «ЖКХ РС (Я)» (кроме Якутска, Магана, Витима и Усть-Янского района).

Акция «Юбилейная суперскидка» проводитсяв преддверии 20-летия ГУП «ЖКХ РС (Я)» среди потребителей, которые оплачивали ежемесячно и (или) перечисляли авансовые платежи в течение 2022 года, и не будут иметь просроченную задолженность на 31 декабря 2022 года.

Розыгрыш скидки 20% на оплату ЖКУ на весь 2023 годсостоится20 января 2023 года.

*Условия и правила проведения акций на сайте ГУП «ЖКХ РС (Я)» – https://jkhsakha.ru/ в разделе «Акции» и в пунктах приема платежей по месту жительства.

Напоминаем, что плату за коммунальные услуги необходимо вносить регулярно до 10 числа каждого месяца, следующего за истекшим.

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