05.01.2023
12:30
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Праздники

Новогоднего позитивчика вам в ленту

🎄✨Нам сэлиэнньэтин «Хардыы» хаалыктаах хаамыы бөлөҕө Саҥа 2023 сылынан барыгытын эҕэрдэлиир. Саҥа сылга хардыылар курдук чэгиэн-чэбдик туруктаах, олоххо көхтөөх буолуоҕуҥ!😊

Фото: видео - газета "Энсиэли". Намский улус
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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