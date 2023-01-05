05.01.2023
12:30
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Праздники
Новогоднего позитивчика вам в ленту
🎄✨Нам сэлиэнньэтин «Хардыы» хаалыктаах хаамыы бөлөҕө Саҥа 2023 сылынан барыгытын эҕэрдэлиир. Саҥа сылга хардыылар курдук чэгиэн-чэбдик туруктаах, олоххо көхтөөх буолуоҕуҥ!😊
Фото: видео - газета "Энсиэли". Намский улус
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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