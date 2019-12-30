Новогоднее «спасибо» от тепличного комплекса «Саюри»

Дорогие друзья!

Коллектив тепличного комплекса «Саюри» сердечно поздравляет жителей Республики Саха (Якутия) с наступающим Новым годом!

Мы благодарны уходящему 2019 году за многое, заложен большой задел для развития нашего предприятия. Благодаря поддержке учредителей, инвесторов и правительства РС (Я) запущена вторая очередь комплекса – 5 тепличных блоков, из стадии экспериментальной теплицы площадью 0,1 га мы перешли к выращиванию овощей на площади 1,2 га.

Теперь каждый день мы поставляем более тонны томатов, огурцов и зелени жителям нашей республики. Благодарим всех покупателей за оказанное доверие к нашей продукции, что высокое качество и вкусовые свойства оценены Вами по достоинству!

В следующем 2020 году мы планируем запустить еще четыре тепличных блока, то есть выращивать еще больше местных, свежих овощей для Вас. Наш проект является первым в мире для работы в таких экстремальных климатических условиях, встречается немало трудностей, но команда «Саюри» усердно работает для обеспечения потребителей экологичными полезными овощами.

Пусть в наступающем 2020 году всем жителям Якутии сопутствует удача, вдохновение, оптимизм и хорошее настроение! Здоровья, благополучия и процветания! Пусть в домах будет тепло и уютно, на столах вкусная и полезная еда, между домочадцами царит любовь и взаимопонимание!

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Коллектив ООО «Саюри»

