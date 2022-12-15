15.12.2022
21:22
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Праздники
Новогоднее ретро-видео от Натальи Оконешниковой
Новогоднее настроение Натальи Оконешниковой с оттенком советского ностальжи. Очень атмосферное видео!
Источник: тге Pryanya Якутия
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