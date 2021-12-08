Новогоднее настроение уже поселилось в центре помощи детям-сиротам «Берегиня»

Первые новогодние сюрпризы воспитанники Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня» города Якутскполучили сегодня, 8 декабря. Индивидуальный предприниматель Мээримгул Сагымбаева подарила детям мягкие игрушки и теплые вещи на зиму. Предприниматель поблагодарила за содействие Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города.

«Занимаюсь благотворительностью от чистого сердца, и по возможности стараюсь помогать нуждающимся людям, особенно детям. Нас в этом поддерживает киргизская диаспора. Из-за эпидемиологической ситуации в Центре «Берегиня» не принимают помощь в частном порядке, только в официальном. Нам помогли в Департаменте предпринимательства Якутска», — сказала Мээримгул Сагымбаева.

Начальник отдела предпринимательства и развития туризма г. Якутска Андрей Леута выразил благодарность предпринимателю: «Мы рады тому, что предпринимательское сообщество города Якутска не стоит в стороне и оказывает спонсорскую помощь нуждающимся, в частности, детям, в преддверии самого ожидаемого и волшебного праздника для малышей. Надеемся, что с сегодняшнего дня у детей будет поистине новогоднее настроение».