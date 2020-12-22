Новогоднее меню для вашего ребенка от педиатра Жанны Кожуховой

Зимой кишечные инфекции тревожат нас меньше, чем летом, но, все же, есть опасность заразиться и зимой. Поэтому, накануне череды новогодних праздников, я прошу педиатра Детской инфекционной клинической больницы Жанну КОЖУХОВУ напомнить родителям о правильном питании детей.

— Как часто бывают кишечные инфекции зимой, Жанна Витальевна?

— Острыми кишечными инфекциями дети болеют круглый год. В зимнее время чаще возникают вирусные диареи, вызванные ротавирусом, норовирусом и другими кишечными вирусами, так как зима это сезон вирусной инфекции. Встречаются в зимнее время и бактериальные инфекции, вызванные как патогенными бактериями (например, сальмонелла), так и условно-патогенными бактериями (кишечная палочка, клебсиелла, протея). Чаще всего это связано с употреблением сырой воды или некачественных продуктов,

— Обычно под елкой под новый год мы находим горы сладких подарков… Как Вы к ним относитесь с точки зрения врача-инфекциониста?

— Дети очень любят сладкое, и в небольших дозах сладкое, шоколад ребенку можно давать, отчасти это даже полезно: для работы мозга необходима быстрая глюкоза. Однако при чрезмерном употреблении сладкого можно нарушить работу пищеварительного тракта и испортить зубы. Во времена моей учебы в медицинском институте нам как-то рассказали о двух девушках-подростках, которые поспорили, кто съест весь торт, одна не доела и проспорила, а другая доела весь и умерла от тяжелого воспаления поджелудочной железы, у нее развился некроз клеток поджелудочной железы. Грустный пример, но стоит помнить, что всё хорошо в меру. И еще одна опасность сладких подарков — наличие красителей и консервантов, которые могут вызвать у ребенка аллергические реакции. Поэтому перед тем, как дать сладости ребенку, внимательно изучите их состав в пользу натуральных ингредиентов.

— Как лучше организовать питание ребенка в новогодние праздники?

— Новогодний стол для детей разных возрастных групп будет отличаться. Детям не рекомендуется давать соленую рыбу и вяленое мясо. Не следует вводить в рацион ребенка грибы и морепродукты, так как они очень аллергичны и могут вызвать нарушения в здоровье ребенка. Много экстрактивных веществ содержат такие продукты как холодец и заливная рыба. Из горячих блюд не стоит предлагать детям жареное мясо, для его приготовления лучше использовать такие способы как отваривание, тушение и запекание. Не стоит увлекаться специями и пряностями, это тоже может вызвать аллергию у ребенка. Из салатов детям лучше предложить легкий овощной, заправленный сметаной или растительным маслом. Фрукты лучше очистить от кожуры и порезать на кусочки. Не следует давать детям экзотические фрукты, аллергии не избежать, если ребенок пробует этот фрукт впервые. Аллергию может вызвать и фрукт, который ребенок уже пробовал, но съел его в чрезмерном количестве (например, цитрусовые). Очень серьезно надо подойти к выбору напитков для детского стола. Вместо газированных напитков лучше предложить натуральные морсы, компоты и соки без добавления сахара. Из сладостей в рацион ребенка до трех лет не должны входить шоколад, карамельные конфеты, торты с кремами и пирожное. Малышам лучше предложить зефир, мармелад или пастилу – в них содержится пектин. Детям старше трех лет можно предложить в небольших количествах молочный шоколад и бисквитный пирог с фруктовой начинкой.

— О чем должны помнить родители, готовясь к праздникам?

— В новогодние праздники наш стол должен радовать нас изобилием и разнообразием, но не стоит забывать, что испытанию застольем подвержены многие наши органы. В первую очередь это, конечно, желудок, но он связан с другими органами, и если желудок перегружен, то он заставляет работать с удвоенной нагрузкой и печень, и двенадцатиперстную кишку, и поджелудочную железу. В результате переедания у ребенка может произойти обострение многих хронических заболеваний, в том числе и тех, о которых родители и не подозревали, например, гепатит, холецистит, панкреатит…

— Спасибо, Жанна Витальевна, пусть наши детки будут здоровы, родители спокойны, а доктора наслаждаются новогодними праздниками. С наступающим Новым годом Вас!

Итак, выбираем для приготовления блюд качественные продукты, не готовим кремы, а также соусы на основе сырых яиц, правильно обрабатываем свежие фрукты и овощи (мыть кипяченой водой!), не даем детям блюда, которые хранились ненадлежащим образом (не соблюдался температурный режим, например) и не позволяем ребенку переедать. Ну и, конечно, в предпраздничной суете не забываем проследить, помыли ли наши дети руки.