02.01.2021
01:20
253
Экология
Новогоднее чудо в Улахан Аане
В волшебную новогоднюю ночь в якутском селе Улахан Аан родились телята-близняшки и символ года — белый бычок. Счастливые хозяева прислали видео в редакцию SakhaLife.
Источник: SAKHALIFE.RU
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