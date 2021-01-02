02.01.2021
01:20
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Экология

Новогоднее чудо в Улахан Аане

В волшебную новогоднюю ночь в якутском селе Улахан Аан родились телята-близняшки и символ года — белый бычок. Счастливые хозяева прислали видео в редакцию SakhaLife.

Источник: SAKHALIFE.RU
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