Новогоднее чудо. Пенсионерка Мария Банщикова получила подарок от главы Якутии и Алмазэргиэнбанка

Заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка Анатолий ТАБУНАНОВ от имени главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА вручил жительнице столицы республики Марии БАНЩИКОВОЙ беговую дорожку. Женщина всю жизнь проработала няней-медсестрой в дошкольных учреждениях региона, является инвалидом второй группы и почти не покидает своей квартиры.

В своём письме главе республики Мария Банщикова рассказала, что не может часто выходить на улицу из-за проблем с ногами.

«Айсена Сергеевича я знаю давно. Мы с ним пересекались на конференциях, отчетах городской администрации, еще когда он был мэром Якутска. Из квартиры я почти не выхожу, у нас в доме нет лифта, а мне очень сложно с четвертого этажа спускаться, а уж подниматься потом – практически невозможно. Когда сообщили, что скоро привезут беговую дорожку, то поверила в настоящее волшебство. Не зря говорят, что Новый год – это время, когда чудеса случаются. Спасибо Айсену Николаеву и, конечно, Алмазэргиэнбанку”, — отметила Мария Банщикова, обращаясь к Анатолию Табунанову.

Заместитель председателя правления АЭБ от имени руководства банка поздравил женщину с наступающими новогодними праздниками.

«Желаю вам здоровья, счастья, пусть новый год будет наполнен только позитивными эмоциями. Надеемся, что занятия на беговой дорожке помогут поддерживать здоровье и бодрость духа», — сказал Анатолий Табунанов.