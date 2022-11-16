16.11.2022
13:00
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Культура

Нового директора ГТОиБ очень тепло встретили

Во вторник, 15 ноября в Театре оперы и балета Якутии состоялось представление нового директора Владислава Левочкина, сообщает «Эхо столицы».

На встречу с новым директором собрался коллектив театра, зал был полон. В эти дни на сцене проходят репетиции оперы «Нюргун Боотур», поэтому собрались вместе и артисты Саха театра, и Театра Олонхо, и музыканты филармонии и, конечно, коллектив Театра оперы и балета.

Представлять Владислава Валерьевича особой нужды и не было, все коллективы знают его давно, поэтому принимали очень тепло с объятиями и аплодисментами.

Подробнее https://exo-ykt.ru/articles/teatr-opery-i-baleta-yakutii-vstretil-novogo-direktora-aplodismentami

Источник: https://exo-ykt.ru/articles/teatr-opery-i-baleta-yakutii-vstretil-novogo-direktora-aplodismentami

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