Нового директора ГТОиБ очень тепло встретили

Во вторник, 15 ноября в Театре оперы и балета Якутии состоялось представление нового директора Владислава Левочкина, сообщает «Эхо столицы».

На встречу с новым директором собрался коллектив театра, зал был полон. В эти дни на сцене проходят репетиции оперы «Нюргун Боотур», поэтому собрались вместе и артисты Саха театра, и Театра Олонхо, и музыканты филармонии и, конечно, коллектив Театра оперы и балета.

Представлять Владислава Валерьевича особой нужды и не было, все коллективы знают его давно, поэтому принимали очень тепло с объятиями и аплодисментами.

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