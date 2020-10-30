Новое здание – новые времена: зачем Якутии Арктический центр

Всего год с небольшим остался до 100-летия Якутской АССР – ярчайшей даты для всех жителей нашей республики. Немного печально, что к славному юбилею мы подходим в сложное «коронавирусное» время. Однако есть и радостные моменты.

Правительство республики разработало План мероприятий к 100-летию ЯАССР еще в 2013 году. В 2014 году вышел Указ Владимира Путина о праздновании юбилея Якутии. Напомню, что основные мероприятия – доведение численности населения до 1 млн человек, объема ВРП — до 1 млн рублей на душу населения и 100 социально значимых объектов. С первым проблематично, а вот значимые для республики объекты появится. Не знаю, что там вошло в юбилейный список, но жителям нужен прежде всего Ленский мост, школы и детсады, больницы. И учреждения культуры.

Мост через Лену, как известно, строится – до конца года сделают проектно-сметную документацию. Школы и детсады тоже. В Якутске в ближайшее время появятся два крупных медцентра – онкологический и кардиологический. А недавно стало ясно, что продолжается строительство Арктического центра эпоса и искусств. Вот о последнем продолжаются споры. Об этом и хочется поговорить и поставить некоторые точки над «i».

Прежде всего заметим, что финансирование мегастроек должен взять на себя в основном федеральный бюджет. Нынешние времена трудны в финансовом плане, но есть и свои плюсы – социальные и культурные объекты должны лечь на плечи федерального центра. Конечно, все зависит от того, насколько продуктивны взаимоотношения центра и региона. Думаю, они в случае с нашей республикой весьма эффективны. Наш ил дархан доказал это на деле.

Второе – Арктический центр – будет одним из красивейших зданий не только города, но и республики, возможно, современным символом города, как Эйфелева башня для Парижа или Сиднейская опера. Кстати, в последней выступают не только исполнители классической музыки, но и рок-музыканты. Это отличный подарок к 100-летию республики, ведь он будет включать в себя госфилармонию, два театра, общественные пространства и другое. Мы часто жалуемся на падение культурного уровня, вспомним хотя бы ставшее мемом «Привет, болото!» видео якутянина из Питера, который жалуется на отсталость Якутска. Такие объекты являются толчком для развития, в том числе культурного.

Возьмем одну из национальных республик страны – Татарстан. 100-летие Татарской АССР празднуется в 2020 году. Ключевым объектом называют здание национальной библиотеки – это будет многофункциональное пространство с театром, кинотеатром, выставками. При создании использовали опыт библиотек Финляндии и России. Кстати, в прошлом году в Якутске на «Северном форуме» был финский профессор, который рассказывал, что их национальная библиотека – одно из самых посещаемых мест в Хельсинки.

Была и посол Исландии в России Берлинг Асгейрдоттир, которая рассказала о том, что в период экономического кризиса министр образования страны настояла на том, чтобы строить концертный зал, она сказала, что это будет символом того, что мы не сдаемся, идем вперед. Теперь зал своей акустикой привлекает лучших исполнителей мира. Музыкой занимаются 75 процентов детей, столько же футболом. Про успехи исла

Третье. Почему Арктический? Здесь также можно спорить. Но в таком подходе очевидно рациональное зерно. Мы в великой России — форпост громадной территории северо-востока. Напомню, что из Якутска был освоен Хабаровск, Приамурье и другие места Дальнего Востока и Сибири. И поныне в суровом климате мы не только просто живем, но и «держим» для России огромные северные территории. И вправе стать одним из центров российской Арктики. Это особенно важно в период развития арктической зоны России и Якутии. И мы вправе требовать преференции, как это было в советское время – и зарплата на Севере была выше, и строительство шло стремительными темпами: Якутск за два десятилетия из деревянного стал каменным, АЯМ начали строить и другое. А какой же мы центр Арктики без современной инфраструктуры, без значимых объектов культуры международного уровня?

Напомню, что 28 октября был подписан кредитный договор между ООО «Семнадцатая концессионная компания» (входит в группу «ВИС») и Газпромбанком. В рамках заключенного соглашения Газпромбанк предоставит 500 млн рублей на финансирование операционной деятельности компании. Общий объем предварительно одобренной кредитной линии превышает 6 млрд рублей на срок до 2030 года. Банк является кредитором, обеспечивает комплексное банковское обслуживание проекта и станет финансовым консультантом.

Масштабный культурный кластер в столице Якутии создается в рамках подписанного с правительством региона соглашения о государственно-частном партнерстве. Величина капитальных затрат составит 9,9 млрд рублей, из них 3,8 млрд — средства бюджета в качестве капитального гранта. Оставшаяся часть — внебюджетное финансирование за счет собственных и привлеченных средств группы «ВИС».

Разработчиком проектной документации выступает российская архитектурная компания ТПО «Резерв», принимавшая участие в проектировании московского парка «Зарядье».

«Реализуя данный проект, мы выполняем важную социальную функцию по поддержке культуры, в том числе сохранению богатого культурного наследия народов республики. Высокий уровень технического оснащения, уникальные технологии, а также системный подход к урбанистике — все это способствует развитию столицы Якутии как города, где приятно жить или находиться в качестве туриста», — прокомментировал исполнительный вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.

Арктический центр должен стать важным объектом для нас и наших детей.

При этом он должен быть возведен и содержаться преимущественно на федеральные деньги. Ну и самим, конечно, придеться вложить, но эти вложения окупятся сторицей.