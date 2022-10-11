Новое здание налоговой обойдется в копеечку?

В Якутске построят новое здание для налоговой инспекции за 1,6 млрд рублей, сообщает SakhaNews.

Руководитель Управлений Федеральной налоговой службы по РС(Я) Владимир СОФРОНОВ объявил 10 октября конкурс на строительство административного здания для размещения территориальных органов ФНС России по РС(Я).

Здание должно быть построено до 30 ноября 2025 года в Якутске по ул.Дзержинского на земельном участке с кадастровым номером 14:36:103019:557, в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Ростройпроект» и утвержденной 20 мая ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Начальная цена торгов 1 610 484 190 млр рублей. Объем финансирования по годам (этап выполнения работ): на 2022 год — 280,2 млн, на 2023 год — 480,2 млн, на 2024 год — 560 млн, на 2025 год — 289,9 млн.