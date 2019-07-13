Новое здание Малой академии наук РС (Я) введут в 2020 году

Новое здание Малой академии наук РС (Я) будет введено в 2020 году. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Здание будет строиться на средства компании «Роснефть» в рамках соглашения, подписанного между республикой и руководством компании.

«В этом году мы внесли изменения в проект строительства, сделали его гораздо более современнее и технологичнее. Уверен, что строительство объекта даст новый импульс развитию изучения естественных наук, что очень важно и нужно», — подчеркнул глава Якутии.

Он также рассказал, что вчера, 12 июля, посетил Малую академию наук РС (Я), где проходит XXVI Международная олимпиада школьников «Туймаада», встретился и пообщался с участниками и учителями.

«Было очень интересно, видно, что уровень подготовки детей очень высокий. Я также побеседовал с учителями физики, в том числе с учителями, которые учили меня в школе, это Виктор Филиппович Потапов и Георгий Григорьевич Захаров, а также поговорил с Анатолием Ивановичем Власовым, который приехал из Пензы. Дети задавали самые различные вопросы, начиная от искусственного интеллекта, заканчивая политическими вопросами. Например, участник из Ирана спросил: «Как все-таки стать главой?» — судя по всему, он хочет пойти по политической линии», — поделился впечатлениями со встречи Айсен Николаев.