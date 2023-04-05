05.04.2023
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Погода

Новое время года? И не зима, и не весна

В центральных, южных, восточных, и Вилюйской группе районах ожидается небольшой, местами умеренный снег с порывистым ветром до 9-14 м/с, в Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном районах, и окрестностях города Якутска усиление западного ветра в порывах до 15-17 м/с, в Жиганском, Кобяйском, Анабарском, Булунском районах до 15-20 м/с, поземки, метели. Температура ночью -13-18°, днем -3-8°, на западе ночью при прояснении -23-28°, северо-западе до -31-36°, днем -8-13°, на северо-западе -15-20°, на северо-востоке ночью -17-22°, в горах -27-32°, днем -9-14, в горах -16-21°.

В Якутске снег, ветер западный 3-8 м/с, во второй половине дня порывы 9-14 м/с, поземок. Температура ночью -10-12°, днем -4-6°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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