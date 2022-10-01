01.10.2022
14:38
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Якутия

Новое средство для борьбы с лесными пожарами разработали в Якутии

Противопожарное средство от разработчика OOO «Камилла» — резидента Технопарка «Якутия» — показало эффективность и подавило открытое горение сухого травостоя, сообщили в Минэкологии республики.

Испытания прошли в Хангаласском районе. Огнесдерживающее средство F451 «Защитник» залили в бензиновый распылитель и обработали участок в 4 кв.м.

«По территории пустили отжиг. Сплошная стена огня выжгла всю сухую траву, но участок, предварительно обработанный антипиреном, не пострадал, опалились лишь верхушки травы. Также были проведены испытания непосредственного тушения открытого огня с использованием антипирена ранцевым распылительным устройством. Такой способ тушения показал себя эффективным, позволив быстро подавить открытое горение сухого травостоя», — сообщили в ведомстве. t.me/sakhagove

Фото: t.me/sakhagove
Источник: t.me/sakhagove

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