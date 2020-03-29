29.03.2020
21:56
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Коронавирус
Новое сообщение гендиректора ЯТЭК: не все желали нам здоровья…
Генеральный директор «ЯТЭК» сделал новое заявление из больницы:
«Коллектив ЯТЭКа проявил себя очень слаженно, и работая на удаленке, без провалов организовал сопровождение всех рабочих процессов компании. Мы прошли своеобразный стресс-тест на пять баллов. Это знание и умение очень пригодится.
Отдельное спасибо всему персоналу Якутской городской клинической больницы. Они окружили нас заботой и вниманием. Жители Якутска в надежных руках. Улахан махтал вам!
Хотелось бы отметить, что не все желали нам здоровья, но пусть Бог им будет судьей!
Пандемия в самом начале, и от нас и от вас зависит многое. Берегите друг друга!».
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