Новое сообщение гендиректора ЯТЭК: не все желали нам здоровья…

Генеральный директор «ЯТЭК» сделал новое заявление из больницы:

«Коллектив ЯТЭКа проявил себя очень слаженно, и работая на удаленке, без провалов организовал сопровождение всех рабочих процессов компании. Мы прошли своеобразный стресс-тест на пять баллов. Это знание и умение очень пригодится.

Отдельное спасибо всему персоналу Якутской городской клинической больницы. Они окружили нас заботой и вниманием. Жители Якутска в надежных руках. Улахан махтал вам!

Хотелось бы отметить, что не все желали нам здоровья, но пусть Бог им будет судьей!

Пандемия в самом начале, и от нас и от вас зависит многое. Берегите друг друга!».