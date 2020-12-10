Новое расписание поезда Нижний Бестях – Нерюнгри

13 декабря впервые пассажирский поезд 327/328 «Нижний Бестях-Нерюнгри» отправится со станции Нижний Бестях не утром, а по новому расписанию вечером в 19 часов 30 минут по местному времени.

Трансфер пассажиров из города Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях будет осуществляться с автовокзала. Отправление автобусов — в 17 часов 00 минут. Стоимость трансфера составляет 450 рублей.

В Алдан поезд прибудет утром следующего дня в 7 часов 30 минут, а в Нерюнгри — в 14 часов 40 минут.

Из Нерюнгри поезд будет отправляться вечером в 17 часов и прибывать в Нижний Бестях на следующий день в 12 часов 26 минут.

С введением нового расписания существенно сократится время в пути для вагонов беспересадочного сообщения до Хабаровска, Благовещенска и Иркутска.

Теперь время в пути до Хабаровска составит 2 суток 10 часов 22 минут. Обратно – 2 суток 5 часов 1 минута.

До Благовещенска можно будет доехать за 2 суток 0 часов 46 минут, из Благовещенска до Нижнего Бестяха за 1 сутки 21 час 06 минут.

С 20 декабря начнет курсировать вагон беспересадочного сообщения до Иркутска. Время в пути составит 3 суток 3 часа 36 минут.

Получить полную информацию о расписании движения поездов, стоимости проезда и купить билеты на поезд и трансфер можно в кассах АО «АК «ЖДЯ» на железнодорожных вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях, а также в билетной кассе в г. Якутске, которая находится на первом этаже отеля «Азимут» (бывшая гостиница «Полярная звезда). Телефон кассы в Якутске 8(4112) 31-80-81, доб.8909.

Кроме того билеты на поезд всегда можно оформить онлайн на сайте ОАО «РЖД» www.pass.rzd.ru.