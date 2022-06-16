Новое пособие на детей от 8 до 17 лет доступно к оформлению в МФЦ

Руководитель центра «Мои Документы» Якутии Таисия Батуева 15 июня провела прямой эфир в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники на официальных страницах SakhaGov. Таисия Львовна рассказала о текущей деятельности многофункционального центра, о перспективе открытия офиса в Гагаринском округе Якутска, новых выплатах на детей и другие актуальные вопросы.

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Один из наиболее часто задаваемых вопросов — предварительная запись на прием и статус обращения по уже принятым заявлениям. Как рассказала руководитель центра, на текущий момент прием заявителей ведется по предварительной записи через портал mfcsakha.ru, мессенджер Telegram @md_sakha_bot, администратора офиса и call-центр по номеру 8 800 100 22 16. По тем же каналам коммуникаций граждане могут проверить статус заявления – например, на портале через сервис «Узнать готовность документов».

Жителей Гагаринского округа города Якутска волновал вопрос открытия офиса центра «Мои Документы». Таисия Львовна сделала акцент на том, что в связи с динамикой развития города, строительством многоквартирных домов, нагрузка на Гагаринский округ безусловно возрастает: «Открытие офиса в Гагаринском округе – один из самых часто задаваемых вопросов жителями аэропорта, так как ближайший офис многофункционального центра находится по ул. Жорницкого, 30/1. Данный вопрос всесторонне изучается, рассматриваем подходящее помещение».

Она отметила, что к помещению предъявляются определенные требования, такие как первый этаж, наличие парковки, близость автобусных остановок, обеспеченность интернетом и другие важные аспекты.

Новая выплата на детей

В этом году по поручению президента РФ Владимира Путина появилась новая выплата для семей с детьми от 8 до 17 лет.

«У нас можно оформить ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет во всех офисах по республике. Среднедушевой доход семьи рассчитывают за 12 месяцев предшествующих 4 месяцам. Выплата назначается на детей от 8 до 17 лет. Тот месяц, когда ребенку исполнилось 17 лет — последний для получения пособия», — отметила Таисия Батуева.

Помимо вопросов о новой выплате, родителей интересовала индексация детских пособий с 1 июня 2022 г. Напомним, что внеочередная индексация пособий на детей в 2022 году была объявлена президентом России 25 мая текущего года. В связи с этим у родителей возникает много вопросов, касающихся размера увеличения выплат и сроков зачисления. «Повышенная сумма пособий, которая зависит от прожиточного минимума, поступит в июле 2022 г с перерасчетом. В целом по Якутии прожиточный минимум на душу населения с 1 июня 2022 г. составил 21 019 рублей. Более подробно с размерами прожиточного минимума согласно зонам республики можно ознакомиться на нашем портале mfcsakha.ru», — рассказала руководитель многофункционального центра.

Целевой капитал «Дети столетия»

В этом году в честь 100-летия ЯАССР и Года матери главой Якутии Айсеном Николаевым была учреждена целевая выплата «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей для детей, рожденных (усыновленных) в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Выплата назначается проактивно без заявления родителей на основании сведений о рождении ребенка.

Также недавно была анонсирована возможность получения единовременной выплаты из средств «Дети столетия». «С 8 июня в наших офисах стартовал прием по услуге «Единовременная выплата из целевого капитала «Дети столетия» в размере 30 000 рублей. Также единовременную выплату можно оформить онлайн на региональном портале e-yakutia.ru», — сообщила она.

О новых проектах

Таисия Львовна также рассказала о нововведениях в работе центра «Мои Документы». С марта 2022 года в офисе по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 123 запущен в работу «Сектор пользовательского сопровождения».

Принцип его работы основан на технологии совместной работы заявителя и специалиста МФЦ — рабочее место оснащено компьютером с двусторонним монитором: первый – для заявителя, который заполняет форму электронной услуги; второй – для специалиста МФЦ, который при необходимости будет наблюдать за грамотным заполнением формы электронной услуги и консультировать о работе на порталах госуслуг в режиме реального времени.

Этот способ позволяет заявителям самостоятельно воспользоваться электронными сервисами и оформить нужную услугу и при необходимости обратиться к специалисту за консультацией: «Главная цель открытия сектора пользовательского сопровождения обучить заявителей самостоятельной подаче заявления на порталах. Одним из преимуществом сектора является снятие скан-образов документов специалистом, так как не у всех есть возможность снимать сканы самостоятельно», — отметила Таисия Батуева.

В планах у многофункционального центра до конца года оборудовать такие сектора и в других городских офисах.

В заключение прямого эфира руководитель центра «Мои Документы» напомнила зрителям по каким каналам граждане могут получить консультацию специалистов центра:

— через портал mfcsakha.ru с помощью сервисов «Online-консультация», «Консультация по услугам»;

— обратившись к виртуальному помощнику Татьяна на bot.mfcsakha.ru и мессенджер Telegram @md_sakha_bot;

— через социальные сети Вконтакте (vk.com/mdsakha) и Одноклассники (ok.ru/moi.dokumentyyakutiya) и мессенджере Telegram @mdsakha;

— позвонив в call-центр по номеру 8 800 100 22 16.