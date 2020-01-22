Новое политическое будущее Матвея Евсеева

Кандидатура Матвея Евсеева выдвинута по Арктическому одномандатному округу

22 января в Якутске Президиум регионального политического совета под председательством Руководителя РИК рассмотрел вопрос о выдвижении кандидата в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу №35.

Список кандидатов был определен по итогам предварительного голосования, состоявшегося 19 января в Абыйском, Аллаиховском, Нижнеколымском и Усть-Янском улусах.

Владимир Аммосов, Руководитель Регионального исполнительного комитета:

«В минувшее воскресенье в четырех арктических улусах Якутии проведен праймериз по определению кандидата от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для последующего выдвижения на дополнительных выборах народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу N35.

Поздравляю Матвея Николаевича с убедительной победой на праймериз – 89,9% от общего числа голосов избирателей. Уверен, на выборах 22 марта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» одержит безоговорочную победу».

Президиум регионального политического совета в соответствии с Уставом Партии и статьей 37 Закона Республики Саха (Якутия) «О выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)» выдвинул кандидатуру Матвея Евсеева в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу №35.

Дополнительные выборы пройдут 22 марта 2020 г.