02.11.2022
17:22
92

Культура

Новое поколение бросает вызов аксакалам эстрады

Студенты и мастера Арктического государственного института культуры и искусств в честь Дня народного единства проведут концерт «Якутия молодая». Отличие этого концерта от подобных в том, что он дебютный для целой плеяды молодых якутских исполнителей. 

На концерте примут участие студенты и преподаватели направлений вокального искусства, актерского мастерства, хореографии и музыки. 

«Зрителю представят работы якутских, русских и европейских композиторов, покажут северные танцы. Студенты из Алтая, Тувы и Монголии познакомят со своими работами», — сообщают организаторы. 

Кроме концерта, будет возможность познакомиться с живописными и графическими работами студентов и преподавателей АГИКИ. 

Концерт пройдет 4 ноября с 17 часов в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина. 


Фото: пресс-службы
Источник: ФГБОУ ВО "АГИКИ"

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх