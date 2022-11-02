Новое поколение бросает вызов аксакалам эстрады

Студенты и мастера Арктического государственного института культуры и искусств в честь Дня народного единства проведут концерт «Якутия молодая». Отличие этого концерта от подобных в том, что он дебютный для целой плеяды молодых якутских исполнителей.

На концерте примут участие студенты и преподаватели направлений вокального искусства, актерского мастерства, хореографии и музыки.

«Зрителю представят работы якутских, русских и европейских композиторов, покажут северные танцы. Студенты из Алтая, Тувы и Монголии познакомят со своими работами», — сообщают организаторы.

Кроме концерта, будет возможность познакомиться с живописными и графическими работами студентов и преподавателей АГИКИ.

Концерт пройдет 4 ноября с 17 часов в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина.



