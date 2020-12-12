Новое почетное звание мэра Якутска

Удостоверение Почетного гражданина Баягантайского наслега и благодарственное письмо главе Якутска Сардане Авксентьевой 11 декабря вручили представители села Танда Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия).

«За личный вклад в увековечивание светлой памяти нашего земляка, Героя Советского Союза Владимира Дионисьевича Лонгинова», — говорится в решении о присуждении звания, которое принято 2 декабря Баягантайским наслежным Советом депутатов. Сардана Владимировна поблагодарила жителей Баягантайского наслега за оказанную высокую честь.

В составе делегации приехали глава Баягантайского наслега Савва Егоров, заместитель главы наслега Гаврил Готовцев и председатель землячества Баягантайского наслега Евгений Кривошапкин. Гости поблагодарили Сардану Владимировну за реализацию проекта сквера имени Героя Советского союза Владимира Лонгинова в городе Якутске, рассказали о жизни своего наслега, проблемных вопросах, которые во многом перекликаются с проблемами столицы.

Напомним, 27 сентября в День государственности республики в городе Якутске в торжественной обстановке открыли памятный сквер в честь Героя Советского Союза Владимира Лонгинова.