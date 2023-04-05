Прогнозы авторов начали сбываться?

30 марта состоялось Собрание общественности республики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Почти полтысячи делегатам был роздан первый номер журнала «Илин» в этом году.

Самым примечательным материалом в журнале оказалось «Новое письмо якутской интеллигенции».

Авторы пишут, что пришло время нового манифеста, аналогичного знаменитому воззванию Алексея КУЛАКОВСКОГО «Письмо якутской интеллигенции» 1912 года.

Авторы:

— бывший ректор Якутского университета и бывший директор Института гуманитарных исследований, академик Анатолий АЛЕКСЕЕВ, пожалуй, самый авторитетный якутский историк;

— знаменитый режиссер Андрей БОРИСОВ, если не ошибаемся, единственный саха в истории, который получил Государственные премии СССР, России и Якутии;

— народный писатель Якутии Николай ЛУГИНОВ;

— журналист, бывший помощник и советник Первого Президента Иван НИКОЛАЕВ;

— глава Жохсогонского наслега Петр ЗАХАРОВ, «Новое письмо якутской интеллигенции» может сделать его широко известным.

SakhaLife ищет электронный вариант текста Письма, который мы разместим у себя, чтобы ознакомить наших читателей.

А пока обратим внимание, что на следующий день, 31 марта Владимир ПУТИН утвердил Новую концепцию внешней политики России.

В этой концепции, по оценкам российских СМИ, Россия объявила свой флагманский проект в XXI веке – самоопределение России в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы.

Наши авторы «Нового письма якутской интеллигенции» пишут об актуальности концепции России как исторически и географически самостоятельного мира, утверждают, что в новых геополитических условиях Россия должна считать и ощущать себя, приниматься другими как отдельная евразийская цивилизация.

Налицо синхронизация мыслей представителей якутской интеллигенции с новыми устремлениями федерального центра. Видимо, авторы «Нового письма якутской интеллигенции» размышляют в верном ключе.

С публикацией электронного варианта «Нового письма якутской интеллигенции», сами читатели смогут дать свою оценку раздумьям авторов о том, какое будущее нас всех ждет.