Новое немецкое кино в рамках Дней Германии в Якутске

28-30 октября 2019

С 28 по 30 октября 2019 года Гёте-Институт в Новосибирске и организаторы Дней Германии в Якутске (Республика Саха), представят в кинотеатре «Лена» фестивальную программу «Новое немецкое кино». Якутяне смогут увидеть на большом экране новейшее кино из Германии на самые животрепещущие темы на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Новое немецкое кино» — это фестивальный проект Гёте-Института в Новосибирске, проводимый совместно с партнёрами в городах Сибири и Дальнего Востока для зрителей, которые любят европейское кино, изучают язык и хотят погрузиться в немецкую культуру. С 2018 года Гёте-Институт решил изменить формат и предоставить зрителям возможность познакомиться с современным немецким кино: программа составлена из новых немецких фильмов последних трёх лет, покоривших не только международные кинофестивали и кинокритиков, но и вызвавших живой отклик у российского зрителя. С программой «Новое немецкое кино» фильмы из Германии, которые до этого были представлены в России только на фестивалях и в малочисленных столичных кинотеатрах, доберутся до зрителей сибирских и дальневосточных городов.

Разнообразие подборки позволит каждому зрителю найти кино на свой вкус. Откроются дни кино фильмом «Тони Эрдманн», прославившимся эпатажным юмором и номинацией на кинопремию Оскар-2017. Прекрасная Диана Крюгер перевоплотится в требующую справедливости мстительницу в остросюжетной драме «На пределе», а со своенравной героиней «Амели в бегах» зрители отправятся в Альпы в поисках себя.

Все картины представлены на языке оригинала с русскими субтитрами специально для любителей немецкого языка. На открытие – вход свободный.На остальные показы действует специальная цена – 100 руб.

ПРОГРАММА:

28 октября, понедельник

18:00 «Тони Эрдманн»

Комедия с элементами арт-хауса, Германия, Австрия, режиссёр Марен Адэ, 2016, 162 мин., 18+

29 октября, вторник

18:00 «На пределе»

Драма, триллер, Германия, Франция, режиссёр Фатих Акин, 2017, 106 мин., 18+

30 октября, среда

18:00 Открытие «Амели в бегах»

Семейный фильм, драма, комедия, приключения, Германия, Италия, режиссёр Тобиас Виманн, 2017, 97 минут, 12+

Приглашаем вдумчивого зрителя порадовать себя качественным европейским кино и соприкоснуться с культурой и искусством Германии!

Подробности:

vk.com/defilmy

www.goethe.de/nowosibirsk

cinemalena.ykt.ru

Место проведения:

Кинотеатр «Лена»

Пр. Ленина, 45

Тел.: +7 (4112) 36-45-11

Организаторы:

Гёте-Институт в Новосибирске

Кинотеатр «Лена»

СВФУ

В рамках:

Дни Германии в г. Якутске, республика Саха (Якутия)