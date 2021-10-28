28.10.2021
12:18
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Якутск

Новое назначение в столичной администрации

Распоряжением главы города Якутска Евгения Григорьева руководителем управы Сайсарского округа» назначен Владимир Слепцов, сообщает пресс-служба Окружной администрации г. Якутска. Слепцов Владимир Владимирович родился в 1986 году в п. Белая Гора Абыйского района. В 2010 году окончил  Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Менеджмент организации». Общий трудовой стаж составляет более 11 лет. Работал по специальности на разных должностях в ГБУ «Жилищник Донского района» в Москве,  более 4 лет — в управлении Промышленного округа Якутска.

Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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