Новое назначение в столичной администрации

Распоряжением главы города Якутска Евгения Григорьева руководителем управы Сайсарского округа» назначен Владимир Слепцов, сообщает пресс-служба Окружной администрации г. Якутска. Слепцов Владимир Владимирович родился в 1986 году в п. Белая Гора Абыйского района. В 2010 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Менеджмент организации». Общий трудовой стаж составляет более 11 лет. Работал по специальности на разных должностях в ГБУ «Жилищник Донского района» в Москве, более 4 лет — в управлении Промышленного округа Якутска.