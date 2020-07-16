16.07.2020
09:38
140
Общество
Новое назначение в следкоме Якутии
Приказом руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации генерал-майора юстиции С.Н. ГОРЯЙНОВА от 15 июля 2020 года руководителем Верхоянского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) назначен капитан юстиции КОЛЕСНИК Денис Евгеньевич.
Ранее Колесник Д.Е. занимал должность старшего следователя второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия).
Фото: Фото СКР по Якутии и SakhaLife.ru
Источник: СКР по Якутии.
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