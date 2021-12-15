Новые назначения в правительстве Якутии

Сегодня, 15 декабря, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ своим указом назначил министром здравоохранения Республики Саха (Якутия) Лену АФАНАСЬЕВУ.

Напомним, 20 октября текущего года Лена Афанасьева указом Ил Дархана была назначена исполняющей обязанности министра здравоохранения республики.

СПРАВКА

Афанасьева Лена Николаевна

Образование: высшее

— Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова по специальности «Лечебное дело», 1992 г.;

— интернатура по специальности «акушерство и гинекология» в головной медико-санитарной части г. Мирный, 1993 г.,

— клиническая ординатура по специальности «онкология» в ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации», 1996 г.,

— профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в Медицинском институте ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова», 2009 г.,

В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию на базе Российского онкологического научного центра РАМН имени Н.Н. Блохина.

Трудовая деятельность:

С 1992 по 1993 годы – врач акушер-гинеколог для прохождения интернатуры в Головной медико-санитарной части ПНО «Якуталмаз».

С 1993 по 1994 годы – врач онколог-гинеколог гинекологического отделения Якутского республиканского онкодиспансера.

С 1994 по 1996 годы – клиническая ординатура на кафедре онкологии в ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

С 1996 по 2000 г. – врач онкогинеколог-хирург гинекологического отделения ГУ «Якутский республиканский онкологический диспансер».

С 2000 по 2009 г. – заведующая гинекологическим отделением, врач-хирург-онколог-акушер-гинеколог ГУ «Якутский республиканский онкологический диспансер».

В 2009 г. — заместитель главного врача по организационно – методической и мобилизационной работе МУ «Якутская городская больница №5».

С 2009 по 2011 г. — заместитель начальника Управления здравоохранения Окружной администрации г. Якутска.

С 2012 по 2013 годы – заместитель руководителя ГКУ РС (Я) «Управление здравоохранения города Якутска при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия)».

С 2013 по 2017 г. — руководитель ГКУ РС (Я) «Управление здравоохранения города Якутска при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия)».

С 2017 г. – по настоящее время — главный врач ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер».

Глава Якутии Айсен Николаев своим указом 15 декабря 2021 года назначил министром образования и науки республики Ирину ЛЮБИМОВУ.

Напомним, до сегодняшнего дня Ирина Любимова исполняла обязанности министра образования и науки региона.



СПРАВКА

Любимова Ирина Павловна

Родилась 30 октября 1970 года в г. Якутске.

Образование — высшее

В 1998 году окончила Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «Биолог. Преподаватель биологии и химии».

Аспирант Московского государственного педагогического университета.

Трудовая деятельность:

1991 — лаборант Якутского сельхозтехникума;

1991-1992 — лаборант ВИР при НПО «Якутское»;

1992-1994 гг. – организатор детского движения Ючюгейской ОШ Оймяконского района;

1994-1995 гг. – учитель биологии Кытанахской СОШ Чурапчинского района;

1995-1997 гг. – учитель биологии, директор Бестяхской ОШ Жиганского района;

1997-1999 гг. – методист Управления образования Жиганского района;

1999-2008 гг. – заместитель директора, директор Кытанахской СОШ Чурапчинского района;

2008-2012 гг. – заместитель начальника Управления образования Чурапчинского района;

2012-2015 гг. – заместитель начальника Управления образования ГО г. Якутск;

2015-2018 гг. – директор ГБПОУ «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева».

С 15 октября 2018 года по настоящее время работала первым заместителем министра образования и науки Республики Саха (Якутия).

Глава Якутии Айсен Николаев 15 декабря своим указом назначил исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Евгения ПЕРФИЛЬЕВА.

СПРАВКА

Перфильев Евгений Андреевич

Образование: высшее

2005 – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, географ, преподаватель.

2017 — профессиональная переподготовка в Институте непрерывного профессионального образования СВФУ им. М.К. Аммосова по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность:

2005-2006 гг. — инженер-метеоролог ФГУ «Якутское УГМС»;

2006-05.2018 гг. — начальник ОГМС Якутск;

06.2018-09.2018 г. — старший государственный инспектор Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия);

С 25.09.2018 г. — председатель Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

С 2013 г. по 2018 г. — депутат Якутской городской Думы III созыва, являлся председателем постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре/

С 2018 года по настоящее время работал председателем Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).





