Отставка и назначение в правительстве Якутии

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ разместил в твиттере кадровые указы:

Колодезников Алексей Засимович освобождён от должности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.

Садовников Дмитрий Дмитриевич назначен исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

Справка:

Садовников Д. Д. родился 20 октября 1971 года в п.Налимск Среднеколымского района. В 2002 году закончил Якутский государственный университет по специальности «преподаватель истории», 2008 году — Институт управления при президенте республики по специальности «муниципальное управление».

Трудовая деятельность

Работал дворником, а затем рабочим Сватайского отделения совхоза «Алазейский». Служил в рядах Советской Армии.

С 1992 по 1997 год — кочегар Сватайской участковой больницы, интерната Сватайской средней школы.

С 1997 по 2003 год — дворник общежития № 1, методист, затем заместитель директора студгородка ЯГУ им. М.К.Аммосова.

С 2003 по 2005 год — руководитель ГУП «Биржа труда молодежи города Якутска».

С 2005 по 2006 год — начальник управления по молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму администрации Якутска.

С 2006 году по 2012 год — руководитель управления Сайсарского округа.

Со 2 апреля 2012 года — первый заместитель главы городского округа «город Якутск» по вопросам городского хозяйства.

Награжден юбилейным знаком РС(Я) «375 лет Якутия с Россией», знаком отличия «Гражданская доблесть».

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 05 октября 2018 года Дмитрий Садовников назначен министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии.