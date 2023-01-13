13.01.2023
19:07
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Официально
Новое назначение в руководстве МинЖКХ Якутии
Киров Сергей Владимирович назначен заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), сообщает глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev
Фото: Sakhalife
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
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