13.01.2023
19:07
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Официально

Новое назначение в руководстве МинЖКХ Якутии

Киров Сергей Владимирович назначен заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), сообщает глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

Фото: Sakhalife
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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