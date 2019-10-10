Новое назначение в министерстве

Распоряжением главы Якутии исполняющей обязанности заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики назначена Надежда МОХНАЧЕВСКАЯ.

Надежда Мохначевская будет курировать вопросы по развитию институтов гражданского общества и государственную программу по профилактике правонарушений.

Надежда Вячеславовна Мохначевская родилась 23 апреля 1983 года в г. Вилюйске. Окончила в 2003 году Якутский финансово-экономический колледж им. И. И. Фадеева, в 2007 году — Хабаровскую государственную академию экономики и права. С 2003 по 2012 годы работала в финансово-казначейском управлении министерства финансов по г. Якутску, с 2012 по 2013 годы — в министерстве образования республики, с 2013 года по настоящее время возглавляла отдел финансово-правового обеспечения, государственной службы и кадров министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Советник 1 класса государственной гражданской службы. Отличник молодежной политики Якутии, награждена знаком «За вклад в развитие Чочунского наслега Вилюйского улуса», в 2018 году признана лучшим молодым государственным гражданским служащим республики.



