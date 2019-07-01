Новое назначение в мэрии Якутска

Новым руководителем МБУ «Главное архитектурно-планировочное управление» назначен экс-руководитель Управления муниципального контроля Алексей КОРНИЛОВ. Об этом сегодня на еженедельной городской планерке сообщила мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА.

Новое назначение по словам мэра связано с нареканиями по работе ГлавАПУ со стороны горожан и правоохранительных органов.

— Хотя Алексей Дмитриевич и не является архитектором, но я считаю, что он один из лучших юристов в городе Якутске, который умеет создавать нормативные акты и знает все административные регламенты. Они все в своё время были составлены Алексей Дмитриевичем. И этот опыт важен для работы главного архитектурно-планировочного управления. К исполнению обязанностей он приступает с 1 июля. Исполняющим обязанности руководителя Управления муниципального контроля пока назначена Анна КИРИЛЛИНА, — сообщила мэр города.

Напомним, 28 мая 2019 года сотрудники УФСБ РФ по Якутии внезапно явились для проведения обыска в офис главного архитектурно-планировочного управления (ГлавАпу) мэрии Якутска на улице Октябрьская, 20/1.

В ходе проведения обыска был задержан работник МБУ «Главное архитектурно-планировочное управление» Константин СТЕПАНОВ по подозрению в получении взятки за оказание услуги по незаконному внесению изменений в градостроительную документацию.

Поводом для визита силовиков стала информация, о том, что сотрудники ГлавАпу систематически получали взятки за внесение незаконных изменений в градостроительную документацию.

В связи с задержаниями мэр Якутска Сардана Авксентьева отметила, что рабочие процессы столичных структур отвечающих за оформление земельных участков необходимо перестраивать для минимизации коррупциогенных факторов.