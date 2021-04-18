18.04.2021
01:07
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Политика
Новое назначение в мэрии Якутска
Любовь Сыроватская около 15 лет отработала в органах внутренних дел.
Майор внутренней службы в отставке Любовь Сыроватская стала новым руководителем пресс-службы окружной администрации Якутска.
Об этом News.Ykt.Ru сообщил начальник департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Роман Мандзяк.
Любовь Сыроватская родилась в 1981 году.
С 2004 по 2018 годы работала в органах внутренних дел.
Из них с 2007 по 2015 годы занимала должность старшего референта отдела информации общественных связей МВД по Якутии.
Впоследствии работала руководителем SMM-службы АО РИИХ «Сахамедиа» и SMM-менеджером сайта телеканала «Якутия 24».
Майор внутренней службы в отставке. Замужем, трое детей.
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