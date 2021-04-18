18.04.2021
01:07
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Политика

Новое назначение в мэрии Якутска

Любовь Сыроватская около 15 лет отработала в органах внутренних дел.

Майор внутренней службы в отставке Любовь Сыроватская стала новым руководителем пресс-службы окружной администрации Якутска.

Об этом News.Ykt.Ru сообщил начальник департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Роман Мандзяк.

Любовь Сыроватская родилась в 1981 году.

С 2004 по 2018 годы работала в органах внутренних дел.

Из них с 2007 по 2015 годы занимала должность старшего референта отдела информации общественных связей МВД по Якутии.

Впоследствии работала руководителем SMM-службы АО РИИХ «Сахамедиа» и SMM-менеджером сайта телеканала «Якутия 24».

Майор внутренней службы в отставке. Замужем, трое детей.

Источник: https://news.ykt.ru/article/119045?fixed.theme
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