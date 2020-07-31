Новое назначение в АЛРОСА

Заместителем исполнительного директора АЛРОСА по вопросам промышленной безопасности и охраны труда (ПБиОТ) назначен Игорь СИМОНОВ. В последние годы он отвечал за развитие данного направления в крупных металлургических компаниях.

В АЛРОСА И.Симонов будет курировать весь спектр вопросов, связанных с реализацией политики в области ПБиОТ, снижением производственного травматизма и формированием в компании соответствующей корпоративной культуры.

До 2019 г. включительно Игорь Васильевич занимал должность директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии в АО «Северсталь Менеджмент». Ранее возглавлял управление по промышленной безопасности и охране труда УК «Металлоинвест». До этого в течение нескольких лет занимался вопросами ПБиОТ в ПАО «ММТП» и ЗАО «Северо-Западная фосфорная компания». Имеет большой опыт работы на производстве – после службы армии в 1995 г. поступил на работу в АО «Стойленский ГОК», где прошел путь от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования до ведущего инженера охраны труда и начальника бюро.

Родился в г. Старый Оскол Белгородской области в 1975 г. В 1997 г. окончил Оскольский политехнический колледж по специальности «Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий», а в 2001 г. – Московский государственный открытый университет по специальности «Электроснабжение».