27.06.2021
22:31
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Политика

Новое назначение нового мэра Якутска

Ирина Атласова возглавила Управление молодежи мэрии Якутска — пишет сегодня sakhaday.ru.

Цитата:

«Интересно, что администрация официально о новом руководителе Управления не сообщала. Многие узнали о назначении из поздравительного поста в инстаграм @molodezhka_ykt.»

Фото: sakhalife
Источник: https://sakhaday.ru/news/irina-atlasova-vozglavila-upravlenie-molodezhi-merii-yakutska?from=timeline
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