27.06.2021
22:31
386
Политика
Новое назначение нового мэра Якутска
Ирина Атласова возглавила Управление молодежи мэрии Якутска — пишет сегодня sakhaday.ru.
Цитата:
«Интересно, что администрация официально о новом руководителе Управления не сообщала. Многие узнали о назначении из поздравительного поста в инстаграм @molodezhka_ykt.»
Фото: sakhalife
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