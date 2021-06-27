Новое назначение нового мэра Якутска

«Интересно, что администрация официально о новом руководителе Управления не сообщала. Многие узнали о назначении из поздравительного поста в инстаграм @molodezhka_ykt.»

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