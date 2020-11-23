23.11.2020
17:52
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Политика

Новое назначение

Иван Елисеев назначен заместителем министра экономики Якутии.

До этого назначения Елисеев был руководителем Департамента по работе с федеральными программами и госкапвложениям.

Источник: https://twitter.com/AisenNikolaev/status/1330778209688940544
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