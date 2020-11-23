Новое назначение

Иван Елисеев назначен заместителем министра экономики Якутии. До этого назначения Елисеев был руководителем Департамента по работе с федеральными программами и госкапвложениям. Елисеев Иван Елизарович назначен заместителем министра экономики Республики Саха (Якутия). — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) November 23, 2020

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