23.11.2020
17:52
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Политика
Новое назначение
Иван Елисеев назначен заместителем министра экономики Якутии.
До этого назначения Елисеев был руководителем Департамента по работе с федеральными программами и госкапвложениям.
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