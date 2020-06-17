Новое назначение

16 июня 2020 года на совете Общественной палаты Республики Саха (Якутия) единогласно на должность руководителя аппарата ОП РС (Я) утверждена кандидатура АРЖАКОВА Владимира Владимировича. Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подписал распоряжение о его назначении, сообщает в своем блоге Николай БАРАМЫГИН.

Кандидатуру Владимира Владимировича представил руководитель Департамента внутренней политики АГиП Якутии Михаил СЛЕПЦОВ.

В своих выступлениях члены Совета Общественной палаты пожелали, чтобы аппарат ОП и сама Общественная палата не стали бы одним из Департаментов АГиП.

Проголосовали единогласно!

Аржаков Владимир Владимирович

Дата рождения 11 июня 1982

Место рождения с. Ытык-Кюель Алексеевского района Якутской АССР

Основное образование

Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова – историк(2004); РАНХиГС при Президенте РФ – государственное и муниципальное управление(2012).

Вехи карьеры

2004 – учитель истории и обществознания Ытык-Кюельской СОШ им.А.И.Софронова – Алампа Таттинского района

2006 – директор Харбалахской СОШ им.Н.Е.Мординова- Амма Аччыгыйа Таттинского улуса

2010 – глава муниципального образования Средне-Амгинский наслег Таттинского улуса

2015 – руководитель ГКУ «Центр ресурсного обеспечения развития образования РС(Я)» министерства образования РС(Я)

Общественная деятельность

2004-2006 гг. председатель первичной профсоюзной организации ЫКСОШ №1

2005-2010 гг. председатель совета Некоммерческое партнерство «Гражданско-правой клуб «Политолог».

2007-2010 гг. член правления республиканской организации «Саха Саарыннарын ааттарын сугэр оскуолалар тумсуулэрэ»

2007-2010 гг. депутат наслежного совета МО «Средне-Амгинский наслег»

2010 — 2015 г. член правления Совета молодых глав РС(Я)

2011 году делегат 2 Всероссийского форума сельских поселений в г.Саранске.

С 2012 года член правления межулусной общественной организации «Амма кырдалын ыччата»

2013-2015 заместитель председателя Правления совета МСУ при главе РС(Я)