Новое назначение

Георгий Петрович Андреев назначен заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Г.П. Андреев родился 24 июля 1979 года в городе Якутске. В 2001 году окончил Финансово — экономический институт Якутского государственного университета им.М.К. Аммосова, в 2004 году — Институт Государственного Администрирования по направлению «Юриспруденция». В 2006 году окончил аспирантуру Сибирского отделения РАН по направлению «Региональная экономика».

Трудовую деятельность начал с должности программиста — бухгалтера, восемь лет работал в ОАО «Ростелеком» специалистом, руководителем группы активных продаж якутского филиала, является соавтором техническо-экономического обоснования строительства современных линий связи по маршрутам Сковородино-Якутск, Ленск-Мирный-Якутск.

До назначения на должность заместителя министра, с 2014 года Г.П. Андреев являлся директором ООО «Цифровые технологии Якутии» — медиаагентства «Новости Якутии».

Имеет ведомственные награды ОАО «Ростелеком» и Минсвязи РС (Я).