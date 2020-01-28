Новое назначение

Максим Геннадьевич Карбушев назначен первым заместителем министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия). Об этом глава Якутии сообщил в Twitter.

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