Новое назначение

Как сообщает наш источник в мэрии, Алина Винокурова назначена заместителем главы Промышленного округа.

Винокурова Алина Романовна

Якутское республиканское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (Намская региональная группа)

Дата рождения: 5 августа 1983 года

Место рождения: с. Намцы Намского района Якутской АССР

Образование: высшее

Специальность: финансы и кредит

Членство в комитетах:

Постоянный комитет по селу и аграрной политике — член комитета;

Постоянный комитет по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту — член комитета.

Членство в депутатских объединениях:

Член фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Биографическая справка:

Образование:

В 2010 году окончила Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова по специальности «финансы и кредит» с квалификацией «экономист».

Трудовая деятельность:

1998 – 2000 гг. — уборщица магазина «Чэчир»;

08.2003 – 09.2003 г. — киоскер;

2003 – 2005 гг. — бухгалтер Намского улусного комитета профсоюза работников АПК;

2005 – 2006 гг. — главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации Намского улуса»;

2006 – 2007 гг. — бухгалтер сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Дьокуускай»;

2007 – 2008 гг. — бухгалтер производственного объединения «Илгэ»;

2010 – 2011 гг. — научный сотрудник отдела экономики АПК федерального государственного научного учреждения «Институт региональной экономики Севера»;

2011 – 2012 гг. — бухгалтер некоммерческого партнерства «Союз сельхозтоваропроизводителей Республики Саха (Якутия)».