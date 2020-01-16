Новое назначение
Как сообщает наш источник в мэрии, Алина Винокурова назначена заместителем главы Промышленного округа.
Винокурова Алина Романовна
Якутское республиканское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (Намская региональная группа)
Дата рождения: 5 августа 1983 года
Место рождения: с. Намцы Намского района Якутской АССР
Образование: высшее
Специальность: финансы и кредит
Членство в комитетах:
Постоянный комитет по селу и аграрной политике — член комитета;
Постоянный комитет по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту — член комитета.
Членство в депутатских объединениях:
Член фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Биографическая справка:
Образование:
В 2010 году окончила Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова по специальности «финансы и кредит» с квалификацией «экономист».
Трудовая деятельность:
1998 – 2000 гг. — уборщица магазина «Чэчир»;
08.2003 – 09.2003 г. — киоскер;
2003 – 2005 гг. — бухгалтер Намского улусного комитета профсоюза работников АПК;
2005 – 2006 гг. — главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации Намского улуса»;
2006 – 2007 гг. — бухгалтер сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Дьокуускай»;
2007 – 2008 гг. — бухгалтер производственного объединения «Илгэ»;
2010 – 2011 гг. — научный сотрудник отдела экономики АПК федерального государственного научного учреждения «Институт региональной экономики Севера»;
2011 – 2012 гг. — бухгалтер некоммерческого партнерства «Союз сельхозтоваропроизводителей Республики Саха (Якутия)».
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