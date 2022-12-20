Новое назначение
Бураев Василий Иванович назначен первым заместителем главы Амгинского улуса.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава Амгинского района Степан Кузьмин.
Справка:
Образование: Высшее
2006 г. — окончил Якутскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности ветеринария.
Трудовая деятельность:
2007-2008 гг. — ветеринарный врач Чапчылганского ветпункта ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Амгинского района».
2008–2010 гг. — ветеринарный врач ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Амгинского района».
2010–2014 гг. — заведующий группой ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией района».
2014–2016 гг. — заместитель начальника ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Амгинского района».
2016 г. — ведущий ветеринарный врач ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Амгинского района».
2016-2018 гг. — начальник ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Амгинского района».
26.09.2018 г. — 17.03.2020г. — руководитель департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия).
С 2.09.2020 г — декабрь 2022г. — начальник ГБУ РС (Я) «УВ с ВИЛ Амгинского Улуса (района) с Филиалом в Усть-Майском Улусе (районе)»
20.12.2022 — Первый заместитель Главы МР «Амгинский улус (район)»
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