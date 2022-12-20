Новое назначение

Бураев Василий Иванович назначен первым заместителем главы Амгинского улуса. Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава Амгинского района Степан Кузьмин. Справка:

Образование: Высшее

2006 г. — окончил Якутскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности ветеринария. Трудовая деятельность: 2007-2008 гг. — ветеринарный врач Чапчылганского ветпункта ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Амгинского района». 2008–2010 гг. — ветеринарный врач ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Амгинского района». 2010–2014 гг. — заведующий группой ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией района». 2014–2016 гг. — заместитель начальника ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Амгинского района». 2016 г. — ведущий ветеринарный врач ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Амгинского района». 2016-2018 гг. — начальник ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Амгинского района». 26.09.2018 г. — 17.03.2020г. — руководитель департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия). С 2.09.2020 г — декабрь 2022г. — начальник ГБУ РС (Я) «УВ с ВИЛ Амгинского Улуса (района) с Филиалом в Усть-Майском Улусе (районе)» 20.12.2022 — Первый заместитель Главы МР «Амгинский улус (район)»

Источник: МР Амгинский улус

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