Новое назначение

Назначен новый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я). Им стал бывший руководитель секретариата председателя Ил Тумэн Сергей Сивцев.

Справка

Сивцев Сергей Гаврильевич

Дата рождения: 7 августа 1979 г.

Место рождения: с. Дюпся Усть-Алданского района Якутской АССР

Семейное положение: женат, двое детей

Образование — высшее:

1. 2001 г. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, специальность – географ-гидролог;

2. 2010 г. Дальневосточная академия государственной службы, квалификация – менеджер государственного и муниципального управления.

Дополнительное образование:

2014 г. АНО ДО Учебный центр «Развитие» по программе «Управление государственными и муниципальными закупками», г. Якутск;

2014 г. АУ РС(Я) «Учебно-методический центр по ГОиЧС РС(Я)» по программе «Председатель КЧС и ОПБ организаций», г. Якутск;

2015 г. ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС» по программе «Реформирование контрольно-надзорной деятельности. Практика применения ФЗ № 294, соотношение с Кодексом об административных правонарушениях», г. Санкт-Петербург;

2017 г. ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по дополнительной профессиональной программе «Наилучшие доступные технологии и комплексные экологические разрешения», г. Москва.

Трудовой стаж – 20 лет.

Стаж государственной гражданской службы – 19 лет.

Опыт работы:

2001 г. государственный инспектор Мирнинского территориального комитета охраны природы Министерства охраны природы РС(Я).

2002 — 2004 г.г. специалист I категории, ведущий специалист Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Республике Саха (Якутия);

2004 – 2011 г.г. заместитель начальника, главный специалист Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия);

2011 — 2014 г.г. – начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия);

2014 – 2019 г.г. заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия);

05.2019 г. – 09.2019 г. – начальник управления административно-организационного обеспечения аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

06.2021 г. – 07.07.2021 г. – руководитель секретариата председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

07.07.2021 г. назначен заместителем министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).