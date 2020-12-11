11.12.2020
10:23
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Политика

Новое назначение

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ своим указом назначил ИВАНОВА Станислава Семеновича членом Центральной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: SakhaLife.ru.
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