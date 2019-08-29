Новое месторождение нефти в Якутии ввели в эксплуатацию

В Якутии 29 августа в торжественной обстановке ввели в промышленную эксплуатацию Восточные блоки Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения компании «РНГ». Мероприятие приурочено к первому республиканскому Нефтегазовому форуму, который проходит в эти дни в Мирном.

Месторождение находится на юго-востоке Якутии, в 130 км от столицы алмазного края. Подтвержденные извлекаемые запасы нефти на Восточных блоках – 28 млн тонн, газа – 14,3 млрд м3, конденсата – 168 млн м3.

В церемонии ввода Восточных блоков приняли участие Глава Якутии Айсен Николаев, члены кабмина республики, народные депутаты, руководство и работники АО «РНГ», общественники и экологи.

Айсен Николаев отметил, что компания «РНГ» вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Мирнинского района.

«Мы видим, как на наших глазах в Якутии рождается нефтяная промышленность. Если только недавно она была сосредоточена в Ленском районе, то сегодня уже и Мирнинский район становится нефтедобывающим. У компании «РНГ» достаточно серьезный объем. В этом году ею добыто около 900 тысяч тонн нефти. В следующем году есть планы выйти на 1 млн 200 тыс тонн. Эти показатели позволят компании стать третей по объему добычи нефти в Якутии. При этом компания очень плотно работает с местным населением, развивает здесь инфраструктуру. Уверен, что благодаря появлению таких крупных нефтяных компаний села Мирнинского района станут образцовыми», – сказал руководитель республики.

К пробной эксплуатации месторождения компания «РНГ» приступила еще в 2018 году. Добытая нефть поставляется в трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Для обеспечения добычи углеводородов на месторождении создана вся необходимая инфраструктура: высоковольтные линии электропередач, центральный пункт сбора нефти, нефтесборные сети, водоводы и системы поддержания пластового давления, а также сеть технологических проездов протяженностью свыше 150 км. Завершено строительство производственных мощностей для подготовки добычи нефти, эксплуатационное бурение ведется семью станками. В следующем году производственный объем должен увеличиться до 1 млн 200 тыс тонн в год.

Отметим, что АО «РНГ», являющееся предприятием нефтегазодобывающей отрасли Дальневосточного федерального округа России, входит в группу компаний EASTSIB HOLDING. При участии компании в Мирнинском районе асфальтируются дороги, закупается перемещаемый асфальтобетонный завод, строится мостовой переход через реку Оччугуй Ботуобуя. В селе Таас-Юрях также возведен мост через реку, отремонтирована центральная сельская улица, построен детский сад. АО «РНГ» на безвозмездной основе снабжает очищенной водой бюджетные учреждения села.

АО «РНГ» внимательно относится и к вопросам заботы об окружающей среде. Компания закупила фильтры для водоочистной станции села Сюльдюкар, пострадавшего от загрязнения воды в реках Ирелях и Вилюй. Для собственных производственных нужд АО «РНГ» был обустроен водозаборный пруд. Сооружение полностью покрывает все технические моменты в работе, поэтому нет необходимости использовать воду из рек, и не существует угрозы их загрязнения. В рамках программы по восполнению рыбных ресурсов в 2018-2019 годах компания выпустила в реки Якутии более миллиона мальков рыбы пелядь семейства лососевых.