Новое место работы Михаила Слепцова

Экс-руководитель Департамента внутренней политики Администрации главы и правительства Якутии Михаил Слепцов стал заместителем генерального директора АО «Комдрагметалл РС (Я), сообщает ТайгаПост.

По данным источника ТайгаПост, Слепцов еще весной попросил Ил Дархана об отставке. За плечами руководителя Департамента внутренней политики уже было 30 лет государственной службы, и он грезил о новом для себя поприще в каком-либо хозяйствующем субъекте. Айсен Николаев думал полгода, после чего все же отпустил Слепцова. По данным издания, его готовы были принять и в АЛРОСА. Что стало причиной выбора Комдрагмета, Михаил Слепцов не распространяется.

В 2019 году акционерное общество «Комдрагметалл РС (Я)» было преобразовано из одноименного государственного унитарного предприятия. АО «Комдрагметалл РС(Я)» является одним из ключевых Обществ республики и своей деятельностью обеспечивает реализацию важнейших целевых инвестиционных программ, направленных на социально-экономическое развитие республики, укрепление алмазогранильной, золотодобывающей и ювелирной промышленности.